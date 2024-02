Rosyjski internet grzmi o zdobycznym Caesarze na WDS 2024. Prawda jest jednak inna

W sieci pojawiły się dość ciekawe informacje dotyczące haubicy CAESAR obecnej na wystawie targów World Defense Show 2024. Spora część rosyjskich komentatorów podniosła, że jest to zdobyczny egzemplarz z Ukrainy ze względu na znak V. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ ta sztuka należy do jednej z jednostek saudyjskiej Gwardii Narodowej.

CAESAR to skrót od CAmion Equipe d'un Systeme d'ARtilleri, co w dosłownym tłumaczeniu z jeżyka francuskiego oznacza system artyleryjski zamontowany na ciężarówce. Po upadku Związku Radzieckiego i zakończeniu zimnej wojny wiele państw, w tym Francja, zaczęło poszukiwać sposobów na oszczędność w budżetach obronnych.

Mimo to, do tej pory straty haubic CAESAR w Ukrainie są nieduże, ponieważ wiadomo o czterech zniszczonych i dwóch uszkodzonych egzemplarzach. Natomiast w przypadku nowych haubic CAESAR Mk II, które zamówiła Litwa , opancerzona kabina jest już standardem.

Załogę haubicy CAESAR tworzy czterech lub pięciu żołnierzy, a szybkostrzelność haubicy może wynosić do 6 strzałów na minutę. Poza standardową amunicją odłamkowo-burzącą francuska haubica wykorzystuje też bardzo ciekawe pociski Bonus przeznaczone do niszczenia celów pancernych oraz pociski kierowane Vulcano GLR o zasięgu do nawet 80 km. Ponadto, jak każdy nowoczesny system CAESAR, jest zdolna do strzelania w niszczycielskim trybie MRSI oraz jest w stanie zająć lub opuścić stanowisko ogniowe w mniej niż minutę.