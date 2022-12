Najlepszy czołg Putina w rękach Ukraińców. To kolejny do kolekcji

Ukraińscy żołnierze przejęli czołg T-90M Proryw, uznawany za jeden z najlepszych i najnowszych w arsenale Putina. To kolejna taka maszyna w rękach Ukraińców, chociaż tym razem czołg nie jest zniszczony i wszystko wskazuje na to, że może nadawać się do wykorzystania. Przypominamy, czym jest T-90M Proryw i jakie ma możliwości.