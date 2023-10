Rosyjskie okręty podwodne na Bałtyku. Jest ich coraz więcej

W skład rosyjskiej Floty Bałtyckiej formalnie wchodzi tylko jeden okręt podwodny, jednak Rosja kieruje na ten akwen kolejne jednostki – obecnie znajduje się na nim aż osiem podwodnych jednostek różnych typów, nie licząc trzech dodatkowych, budowanych w nadbałtyckich stoczniach. Co to za okręty i jak do tego doszło?