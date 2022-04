Ukraińska snajperka "Ugoliok" postrachem Rosjan. Wiemy z czego strzela

"Ugoliok" została okrzyknięta jednym z już wielu bohaterów Ukrainy i dołączyła do jednego z batalionów ukraińskiej piechoty morskiej w 2017 roku. Od tamtego czasu działała na wschodnim odcinku frontu "polując" na żołnierzy rosyjskich lub samozwańczych republik ludowych.

"Ugoliok" jest często porównywana do słynnej radzieckiej snajperki Ludmiły Pawliczenko ( pochodzącej z terenów dzisiejszej Ukrainy ) znanej też jako "Pani Śmierć", która podczas II wojny światowej wyeliminowała ponad 300 celów. Wedle doniesień "Ugoliok" potrafi dziennie wyeliminować 5-6 celów, więc słynny kanadyjski snajper "Wali" także działający w Ukrainie ma konkurencję.

Karabin jest bardzo porządnie zamaskowany, ale zdołaliśmy go zidentyfikować mimo zdjęcia przedstawiającego praktycznie tylko stopkę kolby. Biorąc pod uwagę wcześniejsze zdjęcia ukraińskich snajperów oraz znajomość producenta kolby (Luth-AR) stosowanej w karabinku, to wystarczyło do identyfikacji.