Rosyjscy żołnierze często są wykorzystywani do samobójczych szarż na pozycje Ukraińców tylko po to, aby uaktywnić ukraińskie pozycje obronne, na które następnie spadają np. bomby lotnicze z rodziny FAB. Z tego względu wyposażenie osobiste jest minimalne (często oparte o starocie pamiętające nawet czasy II wojny światowej) i Rosjanie muszą kupować odpowiednie wyposażenie samodzielnie, bądź korzystają z fundacji pomocowych, co jest również popularne po stronie ukraińskiej.