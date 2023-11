"Nigdy mnie nie zawiódł kiedy go potrzebowałem". Brytyjski ochotnik o Grocie

Dostarczone przez Polskę karabinki Grot są dobrze oceniane przez użytkujących je żołnierzy w Ukrainie i nie dotyczy to wyłącznie karabinków w najnowszej wersji C16 FB-A2. Do Ukrainy trafiło przynajmniej 10 tys. karabinków z wojska Polskiego oraz w późniejszym czasie Ukraina złożyła zamówienie w Fabryce Broni "Łucznik" – Radom na więcej egzemplarzy .

Teraz pojawiło się kolejne świadectwo zadowolonego brytyjskiego ochotnika, który chwali się, że otrzymany przez niego karabinek Grot w wersji C16 FB-A1 z 2019 r. nigdy go nie zawiódł kiedy ten go potrzebował. Warto jednak zaznaczyć, że niektórzy jego towarzysze otrzymali sztuki C16 FB-A0 z 2017 r., które jednak potrafiły się zacinać. Były to najwcześniejsze egzemplarze produkcyjne, co w połączeniu z ich dużym zużyciem mogło powodować problemy.