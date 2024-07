Rosjanie bombardują Charków. Używają unikatowych bomb dla MiG‑ów-25

Jak podaje portal Defense Express dwie bomby wyposażone w moduły UMPK nie eksplodowały. Mogły to być zarówno odnowione stare bomby pamiętające lata 60/70. XX wieku bądź egzemplarze z nowej wznowionej produkcji. Nie zmienia to faktu, że niezależnie od pochodzenia ich zapalnik był wadliwy co nie jest rzadkością w nowej rosyjskiej broni.