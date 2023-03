Rosjanie w kryzysie. Reglamentują amunicję do boga wojny

Jak podaje w najnowszej, dziennej aktualizacji sytuacji w Ukrainie, brytyjskie ministerstwo obrony, Rosjanie dotarli do miejsca, gdzie jednostkom nakłada się limity w używaniu amunicji artyleryjskiej. Ta, warto zaznaczyć jest dalej jest bogiem wojny , ponieważ ta w przeciwieństwie do lotnictwa może praktycznie bezkarnie atakować cele dziesiątki lub nawet setki km za linia frontu.

Brytyjczycy wskazują też, że do jednostek trafia już amunicja uznana jeszcze parę miesięcy temu jako niebezpieczny odpad. Do sieci trafiło trochę zdjęć amunicji w tym fatalnym stanie , która jak pisaliśmy jest bardziej zabójcza dla jej użytkownika niż dla wroga.

Ponadto w ostatnim czasie pojawił się w sieci istny wysyp apeli Rosjan na froncie do Władimira Putina o poprawę krytycznej sytuacji zaopatrzeniowej, które zebrali użytkownicy Twittera Dimitri prowadzący portal WarTranslated oraz ChrisO_wiki. Rosjanie narzekają na braki amunicji, sprzętu oraz na wysyłanie ich do wręcz samobójczych szturmów bez wsparcia artyleryjskiego na ukraińskie ufortyfikowane pozycje.

Jest to odwrócenie sytuacji jeszcze z pierwszej połowy 2022 roku kiedy to Rosjanie mieli ogromną przewagę artylerii, co pozwalało się im przesuwać na wschodzie naprzód. Ci dosłownie bombardowali każdy km zajmowanego terenu i dopiero dostarczenie Ukrainie przez państwa Zachodu systemów M142 HIMARS i M270 MLRS odmieniło sytuację.