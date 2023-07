Rosji już niewiele zostało. Mały zapas dronów Lancet okiem Ukraińców

Według obliczeń obrońców Ukrainy w rosyjskich magazynach wojskowych zostało już zaledwie 50 dronów kamikadze typu Lancet. To dobra informacja, jednak nie należy zbytnio się nią ekscytować. Rosjanie z pewnością położą duży nacisk na to, by wyprodukować więcej tej skutecznej broni.

Ołeksij Gromow, przedstawiciel ukraińskiego Sztabu Generalnego poinformował w niedawnym wywiadzie z Ukrinform, że Federacja Rosyjska od początku wojny wykorzystała już około 850 dronów kamikadze typu Lancet. Do dnia dzisiejszego Rosja mogła wyprodukować do 900 sztuk tej amunicji, co wskazuje na to, że w zapasie pozostało jej jeszcze około 50 sztuk tego drona produkowanego w "Iżewskich Zakładach Mechanicznych". Gromow podkreśla, że Lancety okazały się na polu walki niezwykle skuteczne w zwalczaniu ukraińskich sił, więc okupanci z pewnością podejmą wzmożone wysiłki, by stworzyć więcej egzemplarzy tej amunicji krążącej.

Dron kamikadze Lancet

Przy pomocy tej amunicji krążącej Rosjanie nie raz zadawali Ukraińcom poważne straty. Do ofiar Lancetów można zaliczyć na przykład polskie armatohaubice Krab. Głównym przeznaczeniem tego drona jest wyszukiwanie umocnionych pozycji przeciwnika oraz sprzętu, a następnie niszczenie ich. Jest też zdolny do misji obserwacyjnych i rozpoznawczych. Może on przenosić ładunek o wadze do 3 kg, a jego zasięg to około 40 km. Maksymalna prędkość została oceniona na około 110 km/h.

Ile Lancetów Rosja może produkować miesięcznie?

Na podstawie ostrożnych założeń można poczynić pewne wyliczenia. Lancety zostały zaprezentowane po raz pierwszy w 2019 roku, a w 2020 Rosjanie poddawali je testom w Syrii. Drony nie pojawiły się w Ukrainie od razu po rozpoczęciu wojny, pierwszy atak z ich wykorzystaniem miał miejsce w lecie 2022 roku, a nasilenie ataków dronami nastąpiło na jesieni.

Jeśli przyjmiemy założenie, że najwięcej Lancetów produkowano w okresie ostatniego roku (od czasu aktywnego ich wykorzystywania do chwili obecnej minęło 12 miesięcy) to można stwierdzić, że średnio Rosjanie produkują około 65 dronów miesięcznie. Gromow podkreśla jednak, że skoro drony te okazały się tak skuteczne, to nawet pomimo trudności z uzyskaniem komponentów, okupant może kłaść szczególny nacisk na zwiększenie produkcji.

Mateusz Tomiczek, dziennikarz Wirtualnej Polski