Rosja rozwija "flotę" dronów. Ambitne plany do 2030

"Roczna wielkość produkcji bezzałogowych statków powietrznych (UAV) – z wyłączeniem edukacyjnych UAV – planowana jest na 32 500 sztuk", powiedział Belousov dla TASS. "To prawie trzykrotnie więcej niż obecna wielkość produkcji. Jednocześnie planuje się, że udział rosyjskich UAV będzie stanowić 70% rynku tego typu UAV".

Moskwa coraz częściej wykorzystuje irańskie drony Shahed, znane na Ukrainie z hałaśliwych silników benzynowych, w atakach powietrznych na ukraińską infrastrukturę daleko za liniami frontu wojny na wschodzie i południu kraju. Jakiś czas temu chwalono się również ulepszeniem "Lancetów" , ale wygląda na to że takie rozwiązania nie satysfakcjonują Rosjan w pełni. Stąd decyzja o zainwestowaniu 7,66 mld dolarów w nowe drony do 2030 roku.

Tymczasem Ukraina intensywnie wykorzystuje drony FPV – małe drony pierwotnie przeznaczone do osobistego użytku cywilnego, ale zmodyfikowane do użytku na polu bitwy – jako tanią, ale skuteczną opcję rozpoznania, przeprowadzania ataków oraz ratowania życia. Drony kamikaze doskonale sprawdzają się do likwidacji celów z dużej odległości bez narażania życia żołnierzy.