Dron, którego widok budzi grozę. Wkrótce będzie produkowany w Ukrainie

Antonow już we wrześniu poinformował o planach rozszerzenia swojej działalności o produkcję dronów bojowych . Bezzałogowe jednostki mają służyć ukraińskiej armii do obrony przed rosyjską inwazją. Wówczas jednak nie podano szczegółów dotyczących rodzaju dronów, które mają być produkowane.

Eksperci uważają, że dotychczasowe doświadczenie Antonowa może być wykorzystane do budowy dronów długodystansowych, zdolnych do przeprowadzania ataków na cele położone w głębi terytorium Rosji. Jak podaje "La Tribune", Antonow planuje rozpocząć produkcję dronów już w przyszłym roku. Będą to jednostki oparte na projekcie Aarok, co oznacza, że planowane jest przygotowywanie bardzo dużych bezzałogowców cechujących się imponującymi osiągami.