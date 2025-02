Mówią o pokoju. Tymczasem kolejny rosyjski sprzęt jedzie do Ukrainy

Transportery BTR-D to w zasadzie wydłużone i pozbawione wieży BMD-1 zdolne przewozić oprócz trójosobowej załogi do aż dziesięciu żołnierzy piechoty. Jednakże podobnie jak ma to miejsce w przypadku opisywanych przez dziennikarza Wirtualnej Polski Łukasza Michalika bojowych wozów piechoty BMD ich pancerz jest iluzoryczny i przebije go nawet karabin pokroju FN FAL załadowany amunicją przeciwpancerną.