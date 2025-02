Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w ciągu jednego dnia - 22 lutego - ich systemy obrony przeciwlotniczej zestrzeliły ukraiński myśliwiec MiG-29 oraz inne środki ataku powietrznego. Informacje te pochodzą z komunikatu prasowego, który został przekazany przez agencje Interfax i Tass. Wymieniono w nim, że oprócz ukraińskiego MiG-29 Rosjanie mieli wyeliminować dwie bomby Hammer, dwa pociski HIMARS i 58 bezzałogowców.

Rosjanie kontra ukraińskie MiG-29

Według rosyjskich danych, w ciągu ostatniego tygodnia zestrzelono trzy ukraińskie myśliwce MiG-29. Od początku konfliktu Rosja twierdzi natomiast, że zniszczyła 656 samolotów, 283 śmigłowce i 44 190 dronów należących do Ukrainy. Ukraińskie siły powietrzne nie ujawniają dokładnych danych dotyczących liczby posiadanych myśliwców.

Defence Romania zwraca jednak uwagę, że wiosną 2023 r. rzecznik ukraińskich sił powietrznych, Yuri Ignat, wspominał o trzech brygadach MiG-29, co sugeruje posiadanie ok. 70 takich maszyn. Po odzyskaniu niepodległości Ukraina miała 240 MiG-29, z czego na początku wojny operacyjnych było ok. 50. Dodatkowe samoloty dostarczono z Polski i Słowacji.

Rosyjskie źródła w mediach społecznościowych twierdzą z kolei, że w ciągu trzech lat konfliktu zniszczono 207 MiG-29, 65 Su-27, 203 Su-25 i 58 Su-24. Łącznie miałoby to być 533 samoloty, co jest mniejszą liczbą niż podają rosyjskie władze. Defense Romania podkreśla, że oficjalne dane rosyjskie oraz te z mediów społecznościowych nie są w pełni wiarygodne. Z prezentowanych przez Rosjan danych - zarówno tych oficjalnych, jak i pochodzących z mediów społecznościowych wynika, że Rosjanie zestrzelili więcej samolotów, niż faktycznie posiadała Ukraina, co w praktyce oznaczałoby, że Kijów nie posiada już żadnego lotnictwa wojskowego. Tak jednak nie jest, a ukraińskie maszyny wciąż wykonują codzienne loty bojowe.

Zachodnie wsparcie dla Ukrainy

Nie można również zapominać, że Ukraina w ograniczonym stopniu modernizuje swoje siły powietrzne poprzez pozyskiwanie myśliwców F-16, a także Mirage 2000-5 od zachodnich sojuszników. F-16 dostarczane są do Ukrainy od 2024 r., natomiast francuskie Mirage 2000-5 pojawiły się w Ukrainie na początku lutego 2025 r., co potwierdził francuski minister obrony Sébastien Lecornu.

F-16 Fighting Falcon to amerykański wielozadaniowy myśliwiec odrzutowy, zaprojektowany przez General Dynamics, a obecnie produkowany przez Lockheed Martin. Samolot charakteryzuje się dobrą manewrowością i wszechstronnością, co czyni go skutecznym zarówno w misjach powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia. Może osiągać prędkość maksymalną ok. 2 Machów, a jego zasięg operacyjny wynosi ok. 5500 kilometrów. Dassault Mirage 2000-5 to również myśliwiec wielozadaniowy, będący rozwinięciem wcześniejszych wersji Mirage 2000.