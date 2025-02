Rekordowe uderzenie Rosjan. Tylu maszyn dotąd nie użyli

Jurij Ignat, rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, potwierdził, że Rosjanie wykorzystali rekordową liczbę dronów do przeprowadzenia ataku w kierunku Ukrainy - czytamy. W nocy z 23 na 24 lutego 2025 r. Rosja użyła aż 265 maszyn.

Podczas ataku ukraińska obrona przeciwlotnicza zdołała zestrzelić 138 dronów. Pozostałe 119 maszyn, które według Ignata miały służyć jako przynęta, zniknęły bez śladu, nie powodując szkód. Ignat nie sprecyzował, co wydarzyło się z pozostałymi bezzałogowcami.

Ukraińcy nie podają, jakie konkretnie drony w rekordowej liczbie uderzyły w Ukrainę w trzecią rocznicę wybuchu konfliktu, jednak można założyć, że były to najpopularniejsze używane na froncie Shahedy-136.

Zwiększenie ładunku wybuchowego sprawia, że Shahedy po dotarciu do celu stają się jeszcze skuteczniejsze. Większy rozmiar głowicy sprawił jednak, że Rosjanie musieli ograniczyć zasięg lotu Shahedów. Z dotychczasowych 1350 km, nowe Shahedy mają docierać na odległość 650 km.

Dodajmy też, że produkcja dronów Shahed na przestrzeni ostatnich miesięcy bardzo wzrosła. W pierwszym półroczu 2024 r. Moskwa miała wystrzelić dokładnie 2277 dronów, natomiast od sierpnia do października 2024 r. było to już ok. 4300 egzemplarzy. W samym październiku Federacja Rosyjska wystrzeliła ponad 2000 dronów Shahed.