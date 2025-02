Portal United24 Media przypomina, że Korea Północna prowadzi masowe dostawy broni do Rosji, w tym haubic samobieżnych 170 mm i systemów rakietowych 240 mm. Budanow poinformował również o planach dostarczenia kolejnych ok. 150 pocisków balistycznych KN-23 w tym roku. Dodał, że północnokoreańscy żołnierze ponieśli już straty w regionie Kurska, ale nadal walczą tam przeciwko Ukraińcom .

Wyjaśnijmy, że jednym ze sprzętów przekazywanych Rosji przez Koreę Północną są M-1978 Koksan. Charakteryzują się przede wszystkim działem kal. 170 mm, które pozwala osiągać znaczny zasięg rażenia. W przypadku pocisków odłamkowo-burzących to ok. 43 km, jednak dzięki zastosowaniu specjalnej amunicji dystans ten może wzrosnąć do nawet ok. 60 km. Szybkostrzelność tego systemu wynosi dwa strzały na pięć minut, a jego obsługa wymaga skoordynowanej pracy ośmioosobowej załogi.