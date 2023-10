"Łapacz Lancetów". Ukraińcy mają ważny sprzęt do obrony

Armia Federacji Rosyjskiej priorytetowo traktuje niektóre z maszyn wykorzystywanych przez Ukraińców. Są to m.in. polskie Kraby, które od dawna są celem licznych ataków . Wojska obrońców do tej pory skutecznie bronią drogocenny sprzęt przed agresorem, a dzięki rozwiązaniom pokroju konstrukcji od Metinvest obrona będzie jeszcze skuteczniejsza.

Wielokrotnie już mieliśmy okazję obserwować zdjęcia pochodzące z Ukrainy, na których wojska obu stron konfliktu używały amatorskich klatek osłaniających czołgi i inny ciężki sprzęt . Zwykle były to rozwiązania niekomercyjne, które żołnierze przygotowywali samodzielnie.

"Łapacz Lancetów" od Metinvest to natomiast produkt, który trafił do seryjnej produkcji i ma odznaczać się dużą skutecznością. Jak podaje profil @TheDeadDistrict na platformie X, armia ukraińska otrzymała już przynajmniej 32 takie obiekty. Te są natomiast wykorzystywane w najbardziej niebezpiecznych miejscach na froncie. Z opublikowanej w sieci grafiki wynika, że firma jest w stanie produkować w ciągu tygodnia do pięciu egzemplarzy tego typu konstrukcji.