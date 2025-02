Bestie z północy dla Ukrainy? Tyle samolotów wycofają z floty

W raporcie podkreślono, że programy rozwoju i zakupu JAS 39E/F Gripen "zostały dostosowane na lata 2020-2024" - czytamy. Defense Express zwraca uwagę, że "szwedzkie siły powietrzne przygotowują swobodę działania dla Ukrainy", co ma być związane z faktem, iż kraj zarezerwował części zamienne do Gripenów C/D w interesie Ukrainy.

Przypomnijmy, że samolot bojowy AS-39 Gripen to jednosilnikowy myśliwiec o konstrukcji delta i układzie aerodynamicznym typu kaczka. Osiąga on długość około 14 m i jest zdolny do rozwijania prędkości maksymalnej wynoszącej 2 Ma, czyli około 2130 km/h. Gripen może operować na wysokości sięgającej do 18 km. W podstawowym wyposażeniu znajduje się działko Mauser BK-27 kal. 27 mm, a samolot jest przystosowany do transportu różnych rodzajów uzbrojenia, w tym pocisków powietrze-powietrze takich jak AIM-9 Sidewinder czy AIM-120 AMRAAM, jak również pocisków manewrujących jak Taurus KEPD 350.