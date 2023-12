Ukraina zaatakowała fabrykę Iskanderów. W ruch poszła ogromna ilość dronów

Wiaczesław Gładkow, gubernator obwodu biełgorodzkiego, cytowany przez ukraiński portal Suspilne, podał w nocy z piątku na sobotę, że systemy obrony powietrznej "zestrzeliły szereg powietrznych celów zbliżających się do miasta" Biełgorod. Według wstępnych danych, atak miał tragiczne skutki - jedna osoba zginęła, a cztery odniosły obrażenia.

Ukraińska stacja telewizyjna Espreso, powołując się na rosyjskie kanały na Telegramie, podała, że celem ataków w Briańsku były zakłady Kriemnij EŁ. Zakłady te są odpowiedzialne za produkcję elementów do rakiet Iskander i zestawów przeciwlotniczych Pancyr. Jest to jedna z największych fabryk części mikroelektronicznych w Rosji, co podkreśla skalę i powagę ataku.