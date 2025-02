Nikt nie ma tej broni. Ukraina będzie pierwszym użytkownikiem

Szwecja planuje dostarczyć nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmuje dostawę systemów obrony powietrznej RBS 70 oraz Tridon Mk 2 - czytamy. Jak podaje Defense Express, wartość tego wsparcia wynosi 113 mln euro. W skład najnowszej pomocy ma wchodzić RBS 70, czyli systemy, które Ukraina już wcześniej otrzymała, natomiast Tridon Mk 2 to nowość dla ukraińskich sił zbrojnych i jednocześnie zupełnie nowa broń, "której pierwszym użytkownikiem będą Siły Zbrojne Ukrainy".

Nowe możliwości obrony powietrznej

Tridon Mk 2 to zaawansowany system artyleryjski, który po raz pierwszy zaprezentowano na wystawie Eurosatory 2024. Jego głównym elementem jest 40-milimetrowa armata Bofors 40 Mk4, zdolna do rażenia celów na odległość do 12 km. System ten może być montowany na różnych platformach, takich jak pojazdy gąsienicowe BvS 10 czy ciężarówki Volvo.

RBS 70, znany już ukraińskim siłom, ma zasięg do 7 km w wersji Mk 2 i do 9 km w wersji NG. System ten wykorzystuje technologię "zimnego startu" oraz "laserowego śledzenia" celu, co czyni go skutecznym narzędziem w walce z wrogimi jednostkami powietrznymi.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wyzwania produkcyjne

Produkcja Tridon Mk 2 ma jednak swoje wyzwania. Cykl produkcyjny wynosi aż 15 miesięcy, co rodzi pytania o termin dostarczenia tych systemów do Ukrainy. Mimo to, ich wprowadzenie może znacząco wzmocnić ukraińską obronę powietrzną.

Pierwsze użycie RBS 70 przez Ukrainę miało miejsce w kwietniu 2023 r., a w sierpniu tego samego roku system ten z powodzeniem zniszczył rosyjski śmigłowiec Ka-52. Nowoczesne systemy, takie jak RBS 70 NG, mogą zastąpić starsze modele, takie jak "Strzała-10" i "Osa".

Dzięki nowym dostawom Ukraina zyska nie tylko nowe technologie, ale także zwiększy swoje możliwości obronne w obliczu trwającego konfliktu.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski