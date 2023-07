Wybuchowy Red Bull. Wyjaśniamy jak Ukraińcy robią z energetyków bomby

Na poniższym zdjęciu widzimy puszki po popularnych napojach (Red Bulla, Burna czy nawet Coca-Colę) już przygotowane do zrzutu. Idea nie jest nowa, ponieważ tego typu rozwiązania były stosowane m.in. podczas drugiej wojny światowej przez Armię Krajową w postaci granatów "Sidolówka" wykorzystujących korpus podobny do puszek zawierających Sidol (środek do czyszczenia powierzchni metalowych).