Rosyjski żołnierz przedstawiający się imieniem Kamil, opowiedział serwisowi "Nowaja Gazieta Europe" o tym jak wyglądały pierwsze chwile wojny. Były wojskowy, który uciekł ze służby, wyznaje, że czuje się bezpośrednio odpowiedzialny za zbrodnie, których putinowski reżim dopuścił się na terytorium Ukrainy.

Operator Iskanderów

Kamil wyznaje, że wybrał kontraktową służbę wojskową ze względu na warunki finansowe. Jego wyborem okazały się wojska rakietowe, a konkretnie obsługa Iskanderów, czyli lądowych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu przewożonych i wystrzeliwanych z mobilnej platformy samochodowej. Iskander jest wykorzystywany do uderzeń na cele lądowe przeciwnika znajdujące się co najmniej 50 km od wyrzutni. W zależności od wersji mogą one razić cele w odległości 280 km (Iskander-E) lub nawet do 500 km (Iskander-M). Rakieta ta osiąga prędkość 2100 m/s i może być wyposażona w gamę różnorodnych głowic, w tym nawet głowice termojądrowe.

Jednostka, w której służył Kamil zlokalizowana była w rejonie Ułan-Ude, czyli trzeciego co do wielkości miasta Syberii, zlokalizowanego blisko granicy z Mongolią. Stamtąd pod koniec 2021 r. żołnierze i sprzęt zostali przerzuceni na Białoruś w celu przeprowadzenia ćwiczeń. Już wtedy jednak pośród żołnierzy i oficerów krążyły pogłoski, że w rzeczywistości jadą na wojnę. Na białorusi skoszarowano ich na terenie poligonu artyleryjskiego i pozostawiono samym sobie na około miesiąc. Dezerter wspomina, że przez cały ten czas, jedynym jego zadaniem było pilnowanie sprzętu, na który składało się około 15 wyrzutni Iskanderów.

Rankiem 24 lutego o godzinie 5:00 rano obsługa wyrzutni, w skład której wchodził Kamil, odpaliła pierwszego Iskandera, który poleciał na południe. Krótki czas później żołnierz został zastąpiony na służbie przez swojego zmiennika, który wcześniej oglądał wiadomości i rozwiał wszelkie wątpliwości Kamila co do tego, że wojna się zaczęła. Dla żołnierza był to szok.

Historia dezertera

Wojskowi operujący na białoruskim poligonie artyleryjskim w kolejnych dniach otrzymywali z oficjalnych i półoficjalnych źródeł informacje o dalszych ruchach rosyjskich sił. O błędach i zbrodniach wojennych nie mówiono prawie wcale, skupiając się na sukcesach natarcia. Wojska rosyjskie przekroczyły granicę, likwidowały ukraińskie instalacje obrony powietrznej i czekały na kapitulację władz w Kijowie. A za pośrednictwem internetu w międzyczasie napływały zdjęcia.

Kamil wspomina, jak oglądał obrazy ze zniszczonych miast obróconych w gruzy. Choć jego koledzy usprawiedliwiali zniszczenia, zwalając je na opór kijowskich władz, to przyszły dezerter zdawał sobie sprawę, z bycia współsprawcą zbrodni. Ten fakt go przeraził.

Jak wyznaje żołnierz, po sześciu miesiącach pozwolono mu wziąć urlop. Zdał sobie wtedy sprawę, że nie powinien już wracać do swojej jednostki na Białoruś. Po spotkaniu z rodziną obmyślił plan ucieczki do Kazachstanu. Ze względu na wrześniową mobilizację kontraktowi żołnierze mieli zakaz opuszczania szeregów sił zbrojnych. Doszedł do wniosku, że musi działać podczas urlopu, jednak gdyby wsiadł bezpośrednio w samolot do Kazachstanu, prawdopodobnie zostałby zatrzymany na granicy.

Kamil udał się pociągiem do Mińska i stamtąd, już na terytorium Białorusi wsiadł w samolot do Astany w Kazachstanie. Białoruscy celnicy mimo wątpliwości przepuścili żołnierza, któremu udało się przedostać za granicę. Obecnie dezerter pracuje w drukarni i oczekuje zakończenia wojny, upadku putinowskiej władzy i amnestii.

Mateusz Tomiczek, dziennikarz Wirtualnej Polski