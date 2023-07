Był dumą rosyjskiej propagandy. Ukraińcy właśnie go zniszczyli

Systemy przeciwlotnicze Buk są jednym z najważniejszych oręży, jakie Rosjanie wystawili przeciwko lotnictwu Ukrainy. Do sieci trafiały już nagrania pokazujące udane ataki armii obrońców, ale dotyczyły one eliminowania Buk-M1 lub Buk-M2. Buk-M3 to najnowsza i najbardziej zaawansowana wersja tych systemów. Portal Defense Express zauważa, że była ona dumą rosyjskiej propagandy, która jeszcze niedawno twierdziła, że Buk-M3 zestrzelili ponad 90 proc. wszystkich wrogich obiektów w jego zasięgu.