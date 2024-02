Problemy ze zmiennowirnikowcem V‑22 Osprey. "Nie nadaje się do eksploatacji"

29 listopada 2023 roku w pobliżu japońskiej wyspy Yakushima spadł do morza V-22 Osprey , zabijając w wypadku całą, siedmioosobową załogę. Jak szczegółowo opisywała Karolina Modzelewska , dziennikarka WP, spowodowało to – po raz kolejny – uziemienie maszyn tego typu zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Japonii, która jest jedynym zagranicznym użytkownikiem tych zmiennowirnikowców.

Podobnie jak po wcześniejszych katastrofach Ospreyów , rozpoczęto śledztwo, mające wyjaśnić przyczyny wypadku i wskazać działania, dzięki którym będzie można przywrócić flotę tych maszyn do służby . Niestety, sprawa okazała się bardziej skomplikowana, niż na początku przypuszczano.

Jak wynika z udostępnionych przez Amerykanów informacji, wiadomo, co się zepsuło, ale wciąż nie wiadomo, dlaczego. Prawdopodobnym problemem – po raz kolejny – okazała się przekładnia, zniszczona podczas pracy przez małe odpryski metalu.

To przypadłość znana od lat, którą rozwiązano poprzez montaż czujnika ostrzegającego załogę o obecności metalowych elementów w przekładni. Ponieważ uszkodzenie nie następuje natychmiast, ma to dać załodze czas na przerwanie misji i bezpieczny powrót do bazy albo lądowanie.