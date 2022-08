CV-22 Osprey uziemiony. Sprzęt za miliardy dolarów nie może latać

CV-22B Osprey to maszyna nowatorska – jest seryjnie produkowanym i używanym na masową skalę zmiennowirnikowcem . Wygląda jak samolot, którego silniki wraz z dużymi śmigłami umieszczono na samych końcówkach skrzydeł.

Kluczową cechą Ospreya jest możliwość zmiany położenia silników i śmigieł – po ustawieniu ich pionowo (albo pod wybranym kątem) maszyna z samolotu zmienia się w śmigłowiec. Co istotne, zmiany można dokonać podczas lotu, gdy maszyna znajduje się w powietrzu.

W teorii pozwala to na połączenie zalet samolotu i śmigłowca, czyli dużej szybkości i zasięgu z możliwością pionowego startu i lądowania. CV-22B Osprey może lecieć z prędkością przekraczającą 500 km/h, a jego zasięg do przebazowania sięga niemal 4,5 tys. km. Ważąca 14 ton maszyna może transportować znaczny ładunek – jego masa w przypadku przewożenia w ładowni sięga 9 ton, a w przypadku podwieszenia pod kadłubem wynosi ok. 6 ton.