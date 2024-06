Potężna pomoc dla Ukrainy. Setki transporterów, czołgi i artyleria

Lista z podsumowaniem planów wybranych krajów Zachodu została opublikowana przez użytkownika serwisu X, Aryo. To komentator od lat przekazujący wiarygodne informacje na temat wojny w Ukrainie, który tym razem przedstawił podsumowanie pomocy, jaką ten kraj ma otrzymać z niektórych państw Zachodu.

Lista sprzętu jest imponująca, jednak należy pamiętać, że – wbrew dołączonej do niej informacji, która została następnie sprostowana - nie dotyczy najbliższego tygodnia. To wykaz broni planowanej do dostarczenia w perspektywie nie tygodni, ale kolejnych miesięcy.