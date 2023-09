Francuskie AMX-10RC wracają do walki. Wcześniej poniosły duże straty

AMX-10RC to pojazd rozpoznawczy na kołowym podwoziu 6×6. Ze względu na silne uzbrojenie w postaci armaty 105 mm , umieszczonej w wieży, bywa nazywany "czołgiem na kołach", ale jest to nazwa myląca.

Choć AMX-10RC może kojarzyć się z czołgiem, jest pojazdem przeznaczonym do działań rozpoznawczych i polegającym na mobilności, a nie sile pancerza. Ciekawą cechą pojazdu jest możliwość – mimo trakcji kołowej – obracania się w miejscu. Jest to realizowane poprzez zróżnicowanie kierunku i prędkości obracania się kół.

Opancerzenie AMX-10RC zapewnia ochronę zaledwie przed pociskami przeciwpancernymi kalibru do 12,7 mm , a zatem dalece niewystarczającą do nawiązania walki nie tylko z czołgami, ale nawet lżejszymi pojazdami uzbrojonymi w automatyczne armaty, jak choćby bojowe wozy piechoty BMP-2 .

To wygodne dla Zachodu wytłumaczenie, ale trudno przypuszczać, by Ukraińcy byli nieświadomi co do cech i ograniczeń tych pojazdów. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że z braku alternatyw walczyli tym, co mieli wówczas do dyspozycji.