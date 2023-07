Porażka rosyjskiego Tora. Nie zdołał wyeliminować podglądacza

Ukraińcy masowo korzystają z dronów do wielu różnych zadań, a najpopularniejszym jest wykorzystywanie ich do przeprowadzania rozpoznania i naprowadzania artylerii. Wyjaśniamy kulisty nieudanego zestrzelenia w tym przypadku.

Na poniższym nagraniu widać jak rosyjski system przeciwlotniczy krótkiego zasięgu 9K330 Tor próbuje zestrzelić ukraińskiego drona typu quadrocopter (najpewniej jakiś model komercyjny), ale wystrzelony pocisk przelatuje obok. Wygląda to na awarię zapalnika zbliżeniowego, ponieważ większość pocisków przeciwlotniczych wykorzystuje do eliminowania celów głowicę odłamkową detonującą się parę metrów od celu.

Całkiem możliwe, że powodem braku detonacji głowicy było przechowywanie kontenerów z pociskami w niewłaściwych warunkach bądź te miały już ponad 20 lat. Warto zaznaczyć, że nawet hermetycznie zamknięte pociski należy co jakiś czas odświeżać wymieniając np. paliwo i źródło zasilania systemów. Trzecią opcją mogła być jakość montażu, a Rosjanie z jakości produkowanego sprzętu czy amunicji nie słyną.

Co prawda używanie pocisków przeciwlotniczych wartych przynajmniej setki tys. dolarów wobec dronów za kilka tys. dolarów nie jest najbardziej optymalnym ekonomicznym rozwiązaniem. Jednakże nawet taki dron jest wykorzystywany do naprowadzania artylerii zdolnej wyeliminować takiego Tora lub inny system przeciwlotniczy z parudziesięciu km, co już nieraz miało miejsce.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku Ukraińców, gdzie liczne są nagrania ze strzelania zachodnimi systemami do dronów Orłan-10 bądź Shahed, do których strzelają np. NASAMS-ami.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

System 9K330 Tor — rosyjska tarcza jednostek wojskowych

Rosjanie zaprojektowali system 9K330 Tor powstał w latach 80. XX wieku, ale obecnie w służbie są wykorzystywane modernizacje Tor-M1 i Tor-M2 wprowadzone do służby kolejno w 1991 roku i 2007 roku.

Jest to samobieżny system przeciwlotniczy, który ma chronić poruszające się jednostki wojskowe przed samolotami, śmigłowcami czy pociskami manewrującymi dysponując zasięgiem do 16 km i możliwością zwalczania celów poruszających się na pułapie do 10 km.

W tym celu Tor dysponuje pionową wyrzutnią 16 pocisków 9М9331 o masie około 165 kg dysponujących technologią tzw. miękkiego startu, gdzie pierwsze pocisk jest wypychany w powietrze za pomocą sprężonego gazu, a silnik rakietowy odpala się na wysokości około 20 m i dysze kierują rakietę w odpowiednią stronę. Pociski tego systemu dysponują prędkością maksymalną Mach 2,8 (952 m/s) i około 15-kilogramową głowicą bojową detonowaną przez zapalnik zbliżeniowy.

Z kolei do wykrywania i namierzania celów służą dwa radary, z czego jeden śledzi cele, a drugi zamontowany z przodu służy do naprowadzania na nie rakiet. Warto zaznaczyć, że Tor-M2 może prowadzić ostrzał do czterech celów jednocześnie.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski