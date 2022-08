Rosyjska zbrodnia wojenna. Miasto ostrzelane biednym kuzynem broni jądrowej

Broń termobaryczna należy do kategorii broni zapalających, a więc podpada pod art. 3 konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych z 2 grudnia 1983 roku. Jej użycie jest jedynie warunkowo dopuszczone wyłącznie wobec celów militarnych i nie może być stosowana na terenie zurbanizowanym, gdzie mogą przebywać cywile.

Na poniższym nagraniu mamy przypadek ostrzału dzielnicy miejscowości Pisky przez wyrzutnię rakiet termobarycznych TOS-1A . Ta wykorzystuje 24-prowadnicową wyrzutnię niekierowanych pocisków rakietowych kal. 220 mm osadzoną na podwoziu czołgu T-72 . Zasięg tego systemu to zaledwie 6 km toteż jest bardzo wrażliwy na ostrzał kontrbateryjny lub przeciwpancernych pocisków kierowanych , a w przypadku trafienia mamy bardzo widowiskową eksplozję .

Broń termobaryczna ze względu na swoje właściwości eliminacji w strefie zero wszystkiego, co żywe jest często nazywana biednym kuzynem broni nuklearnej. Ładunki termobaryczne wykorzystują konwencjonalne ładunki wybuchowe, ale te w stosunku do zwykłych są nie w formie stałej, ale w postaci aerozolu.