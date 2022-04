Zestrzelony Bayraktar TB2. Został wyprodukowany w marcu 2022 roku

Wskazują na to dwa ostatnie zestrzelenia dronów Bayraktar TB2 dokonane przez Rosjan w pobliżu Biełgorodu oraz Kurska. Wygląda na to, że niedawne pożary w składach amunicji były ich sprawką. Co ciekawe wrak pierwszego z Bayraktarów pokazuje, że opuścił on turecką fabrykę Baykar Makina jeszcze w marcu tego roku (data na laserowym module naprowadzania bomb).

Jak donosi Reuters Turcja nie komentuje dostaw zasłaniając się prywatną działalnością firmy Baykar Makina. Wygląda, ze Ukraina wciąż dostaje więcej dronów oraz ma stały dopływ części zamiennych i uzbrojenia, mimo iż Turcja politycznie stara się zachować neutralność.

Bayraktar TB2 - postrach Rosjan oraz jeden z symboli oporu Ukrainy

Bayraktar TB2 to maszyna klasy MALE (medium-altitude long-endurance) o długości 6,5 m i rozpiętości skrzydeł wynoszącej 12 m zdolna do lotu na pułapie do 7,6 km przez nawet 27 godzin. Masa startowa drona to 700 kg, z czego 150 kg to ładunek obejmujący głowicę obserwacyjną z kamerą termowizyjną lub radarem typu AESA i uzbrojenie podwieszone na czterech pylonach.

Zasięg drona od stacji kontrolnej może wynosić w zależności od zastosowanego modelu stacji 150 km lub 300 km, a więc wystarczająco dużo, aby operować nad terenem Rosji. Dron tak samo jak konkurencja jest w stanie wrócić do miejsca startu i automatycznie wylądować (startować też potrafi) po stracie sygnału. Do nawigacji jest używany komplet odpornej na zakłócenia, ale mniej dokładnej nawigacji inercyjnej i klasycznej GPS.

Uzbrojenie dronów Bayraktar TB2 to bomby kierowane laserowo MAM-C i MAM-L produkowane przez także turecką firmę Rokestan. Pierwsza z nich to lekka bomba o masie 6,5 kg o zasięgu do 8 km przystosowana do eliminowania grup piechoty oraz lekkich pojazdów opancerzonych. Z kolei druga to cięższa bomba ważąca 22 kg charakteryzująca się zasięgiem do 15 km występująca w trzech wariantach: przeciwpancernej (głowica kumulacyjna), odłamkowo-burzącej lub termobarycznej.

Bayraktar TB2 - na początku była produkcja części samochodowych i student z MIT

Turcja podjęła decyzję o rozwoju produkcji dronów po nieudanych próbach zakupu tego typu sprzętu z zagranicy. Amerykanie obawiali się, że Turcja mogłaby użyć zakupionych dronów do walk z Kurdami na wchodzie kraju i blokowali zakupy. Progres był powolny do czasu powrotu do kraju Selçuka Bayraktara, który był studentem MIT z tytułem magistra z zakresu kontroli manewrów śmigłowców bezzałogowych.

Dzięki jego doświadczeniu rodzinna firma Bayraktar Makina zajmująca się produkcją części samochodowych została przetransformowana w przedsiębiorstwo obronne, którego produkty zdobyły uznanie podczas konfliktu Górskim Karabachu z 2020 roku, a teraz podczas wojny w Ukrainie. Warto też zaznaczyć, że podczas wojny doszło kooperacji Bayraktar Makina z ukraińskimi firmami czego przykładem jest niedawno zaprezentowane drony Akıncı wyposażone w silniki od Motor Sicz oraz Iwczenko-Progress ZMKB.