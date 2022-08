Litewski dar o wartości 1 mld euro. Polskie drony Warmate dla Ukrainy

Drony Warmate to stosunkowo niewielka konstrukcja o masie 5,7 kg zdolna do przeprowadzania zwiadu i natychmiastowego ataku na wykryte cele. Do ataku są wykorzystywane dwa warianty głowic bojowych przykręcane z przodu. Jeden z nich to klasyczny wariant odłamkowo-burzący zawierający 300 g trotylu, przeznaczony do eliminowania siły żywej przeciwnika lub lekkich fortyfikacji czy punktów dowodzenia.