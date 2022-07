"Jastrząb" już w Ukrainie. To dron przekazany przez Litwę

O tureckich dronach Bayraktar TB2 zrobiło się głośno za sprawą ich sukcesów w Ukrainie. Obrońcy zdołali zniszczyć przy użyciu tych maszyn wiele rosyjskich pojazdów. TB2 to konstrukcje klasy MALE (medium-altitude long-endurance), które mogą spędzić w powietrzu do 27 godzin. Tureckie drony są w stanie operować na pułapie do 7,6 km.

Wybrany przez Litwinów bezzałogowiec "Jastrząb" otrzymał standardowe wyposażenie w postaci inteligentnych bomb naprowadzanych laserowo MAM-L produkcji tureckiej firmy Roketsan. Wspomniane bomby ważą 22 kg, a ich zasięg 15 km. Maszyna ma 6,5 m długości, a rozpiętość jej skrzydeł wynosi 12 m. Maksymalna masa startowa TB2 to 700 kg. Dron może rozwijać prędkość do 220 km/h, a jego prędkość przelotowa to ok. 130 km/h.