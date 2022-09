Bayraktar "Kizilelma". Turecki, naddźwiękowy dron robi wrażenie

Drona Bayraktar TB2 nie trzeba nikomu przedstawiać. Za sprawą wojny w Ukrainie oczy cały świat zwrócił uwagę na jego możliwości, osiągnięcia, ale też ogólną rolę bezzałogowców w przypadku konfliktów zbrojnych. Producent urządzenia, czyli firma Baykar, pomimo ogromnego sukcesu tego modelu nie spowalnia tempa działania. Podczas Teknofest 2022 przedsiębiorstwo pokazało prototyp naddźwiękowego drona uderzeniowego Bayraktar "Kizilelma". Podczas tego wydarzenia ogłoszono również, że na rynek trafi co najmniej 3 warianty "Kizilelmy" z różnymi konfiguracjami silnika. Silniki są produkowane przez turecko-ukraińską spółkę joint venture "Black Sea Shield".

Z opisu dostępnego na stronie producenta wynika, że "Kizilelma" to dron o maksymalnej masie startowej wynoszącej 6 ton (przy czym jego ładowność wynosi 1,5 tony), który może latać bez przerwy przez blisko 5 godziny. Ma długość 14,7 m, wysokość 3,3 m, a rozpiętość jego skrzydeł to 10 m. Jego prędkość przelotowa ma wynosić 0,6 Ma (ponad 735 km/h), a prędkość maksymalna 0,9 Ma (około 1100 km/h). Pułap operacyjny szacowany jest na 11 tys. m, a maksymalny na 14 tys. m.

Dron "Kizilelma" pozwoli na w pełni autonomiczne starty oraz lądowania, w tym na manewry z krótkich pasów startowych. Ma charakteryzować się wysoką zwrotnością, a także dużą świadomością sytuacyjną, którą zapewni radar AESA (ang. Active Electronically Scanned Array), czyli radar wykorzystujący technikę fazowanego układu antenowego z aktywnym skanowaniem elektronicznym. Dodatkowo jego płatowiec charakteryzuje się niskim RCS (ang. Radar Cross Section). Oznacza to, że trudniej go wykryć, przez co dron może podlecieć niezauważony bliżej swojego celu.