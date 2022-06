Wystarczyły 3 dni. Zebrano środki na 4 bezzałogowce Bayraktar TB2

3 dni, 600 000 000 UAH, 4 Bayraktary!!!!!!!! Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do projektu "People’s Bayraktar"!!! To naprawdę był projekt, który zjednoczył wszystkich bez względu na wiek, płeć czy religię! - napisał Serhij Prytula na swoim kanale na Telegramie.

Bayraktar TB2, to bezzałogowiec klasy MALE (ang. Medium-Altitude Long-Endurance), czyli dron latający na średnim pułapie o dużej długotrwałości lot. Urządzenie ma masę startową 650 kg, długość 6,5 m, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 12 m. Jak informuje producent, maszyna może poruszać się z maksymalną prędkością 220 km/h, a jej prędkość przelotowa to około 130 km/h. Bayraktar TB2 może latać przez blisko 24 godziny (nieoficjalne źródła mówią, że nawet 27 godzin). Jego zasięg szacuje się na 150 km. Pułap praktyczny dla tego drona to 5,5 km, a maksymalny nawet 8,2 km.