Drony Bayraktar TB2 na Ukrainie. Postrach rosyjskiego wojska

Drony Bayraktar TB2 to turecka konstrukcja klasy MALE (medium-altitude long-endurance) mogąca według producenta operować w powietrzu przez 27 godzin zazwyczaj na pułapie 5,5 km, a maksymalnie na 7,6 km.

Drony wykazały się dużą skutecznością, podczas azersko-armeńskiego konfliktu w Górskim Karabachu trwającego od 27 października do 10 listopada 2020 roku. Przyniosło to firmie Baykar Makina bardzo duży rozgłos, a do klientów dołączyła w 2021 roku Polska.