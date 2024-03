Policzyli zapasy Rosji i Ukrainy. Różnica jest kolosalna

CNN przypomina, że władze Rosji już jakiś czas temu podjęły decyzję o przestawieniu gospodarki na tryb wojenny. Chociaż w niektórych kwestiach nie daje to wymiernych korzyści, akurat pod kątem produkcji amunicji pozwala osiągać założone cele. Rosjanie produkują obecnie aż trzy razy więcej amunicji artyleryjskiej niż USA i kraje Europy pod katem późniejszego przekazania jej Ukrainie.

Pracujące w trybie całodobowym, rosyjskie zakłady są w stanie wytworzyć ok. 250 tys. pocisków artyleryjskich miesięcznie, czyli ok. 3 mln rocznie. Blado wypada przy tym wynik, jaki osiągają zakłady znajdujące się w Stanach Zjednoczonych i wybranych państwach Europy. Wspólnymi siłami są w stanie wyprodukować dla Ukrainy tylko 1,2 mln pocisków artyleryjskich rocznie.

"Jesteśmy teraz w stanie wojny produkcyjnej. Wynik w Ukrainie zależy od tego, jak każda ze stron jest przystosowana do tej wojny" - powiedział CNN wysoki rangą urzędnik NATO.

Ogromna dysproporcja w posiadanych zapasach amunicji artyleryjskiej już teraz jest widoczna w działaniach obydwu armii. Podczas gdy Rosjanie wystrzeliwują ich ok. 10 tys. dziennie, Ukraińcy muszą ograniczać się do ok. 2 tys. Taki stan rzeczy już wcześniej był podawany jako przyczyna przejęcia przez najeźdźców kontroli nad Awdijiwką.