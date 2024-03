Bezcenna pomoc dla Ukrainy. Dostawca amunicji pozostaje nieznany

W lutym władze Czech oficjalnie poinformowały, że są w stanie zorganizować dużą dostawę pocisków artyleryjskich do Ukrainy . Nie ujawniono kim są dostawcy, a jedynie tyle, że pochodzą spoza Europy. Co jednak najważniejsze dla armii walczącej z Rosjanami, do czeskiej inicjatywy szybko dołączają kolejne kraje.

Nieco inaczej wypowiada się jednak premier Czech. Petr Fiala stwierdził, że póki co udało się zebrać pieniądze na nabycie 300 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy. Jego zdaniem nie będzie problemu z pozyskaniem reszty środków, ale póki co finalnego celu nie osiągnięto. Również doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Tomas Pojar sugeruje, że prezydent źle sformułował swoją wypowiedź.

W istocie nie ma jednak wątpliwości co do dwóch faktów. Czeska inicjatywa zjednoczyła Europę, ponieważ dołączyło do niej już kilkadziesiąt państw, a pierwsza partia pocisków artyleryjskich pozyskanych przez południowego sąsiada Polski powinna wkrótce trafić do Ukrainy.