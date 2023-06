Nie będą one jednak pierwszymi wykorzystywanymi przez Ukraińców podczas wojny z Rosją. Z wcześniejszych nagrań z Ukrainy wynikało, że tamtejsza armia została już wzmocniona takim sprzętem. Wedle włoskich mediów łącznie na front może trafić ok. 100 egzemplarzy samobieżnych haubic M109L. Wszystkie przejdą wcześniej przegląd i niezbędny remont.

Włoska modernizacja posiada też usprawniony system przeciwodrzutowy. Oferuje dodatkowe uzbrojenie, wieża tej samobieżnej haubicy jest wyposażona w karabin maszynowy kal. 7,2 mm. Załoga może przemieszczać się M109L z prędkością maksymalną do ok 55 km/h. W terenie poruszanie się ułatwia gąsiennicowa trakcja, bez przygotowania udaje się pokonywać zagłębienia do ok. 1 m i rowy o szerokości do 1,8 m.