Ukraińcy już ją mają. Nagarnie z frontu nie pozostawia wątpliwości

2S22 Bogdana została opracowana w 2016 r., a zaprezentowana w 2018 r. Długo bazowano na jednym egzemplarzu, który traktowano jako rodzaj eksperymentu. W wyniku rosyjskiej agresji Ukraińcy zostali zmuszeni do sprawdzenia haubicy w warunkach bojowych. Efekty okazały się nadspodziewanie dobre, 2S22 Bogdana miała duży udział w operacji wyzwolenia Wyspy Węży .

Niedługo potem zapadła decyzja o rozpoczęciu seryjnej produkcji . Pojawiały się też dowody na to, że egzemplarze z fabryki wysłano na front . Mimo trwającego konfliktu zbrojnego Ukraińcom udaje się realizować plany dotyczące rozwoju swojej broni.

Na targach IDEX-2023 w Abu Zabi pokazywano koncept 2S22 Bogdana o zauważalnie większych gabarytach. Okazuje się, że Bogdana 3.0 (bo tak określana jest najnowsza wersja) została już opracowana i pierwsze egzemplarze wysłano do walk przeciwko Rosjanom.

Bez zmian pozostawiono elementy odpowiadające za prowadzenie ognia. 2S22 Bogdana również w najnowszej wersji to haubica korzystająca z amunicji kal. 155 mm, powszechnie wykorzystywanej w NATO.

Efektywny zasięg rażenia 2S22 Bogdana to maksymalnie ok. 40 km, przy szybkostrzelności pięciu/sześciu (w zależności od źródła) pocisków na minutę. Możliwe jest jednak zwiększenie zasięgu do nawet 60 km w przypadku użycia pocisków wspomaganych rakietowo. Ukraińcy wykorzystują tu system kierowania ogniem firmy Siemens.