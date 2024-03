Kompromitacja NATO. Ukraińcy mogą nie doczekać się F‑16

Z informacji opublikowanych przez dziennik "New York Times" wynika, że do lata gotowość do lotów bojowych na F-16 osiągnie 12 ukraińskich pilotów. To tylko jeden z problemów. To samo źródło wskazuje, że jednocześnie do tego czasu do Ukrainy dotrze wyłącznie sześć z 45 obiecanych przez Zachód samolotów F-16.