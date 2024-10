Policzyli rosyjską artylerię rakietową. Moskwa sięga dna

Wedle wyliczeń analityków z grupy Covert Cabal zajmującej się analizą stanu rosyjskich składów na podstawie zakupionych zdjęć satelitarnych widać, że Rosji zostało tylko 23 proc. wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych w stosunku do stanu sprzed wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

Największy spadek aż do 16 proc. dotyczy systemów BM-21 Grad, których zniknęło dokładnie 859 sztuk . Następnie Rosji zostało 40 proc. BM-27 Uragan, których ubyło 261 egzemplarzy oraz 12 proc . BM-30 Smiercz . Te ostatnie są najnowszym dziełem ZSRR, więc w składach było ich przed wojną najmniej (17 sztuk, z czego zniknęło 15 egzemplarzy).

Warto zaznaczyć, że zawsze w przypadku wojny z takich magazynów przywracane są sztuki w najlepszym stanie, a egzemplarze wymagające najwięcej pracy są zostawiane na koniec. Można założyć, że z tych 23 proc. systemów do odratowania może nadaje się połowa lub nawet mniej.

To w połączeniu z faktem, że wiele nowoczesnych rosyjskich systemów nie było i nie jest produkowanych od zera, tylko powstaje na zasadzie wykorzystywania starszych skorup. Przykładowo nowe wyrzutnie Tornado-S bazują na BM-30. Może to stanowić ogromny problem, ponieważ technologia lub maszyny do produkcji niektórych elementów np. sprzed 40 lat może już być niedostępna.