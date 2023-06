Niszczyciel rakietowy w Polsce. Potężna broń prosto z Włoch

Jak powiedziała PAP rzeczniczka prasowa 3. Flotyllii Okrętów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego kmdr ppor. Anna Sech, włoski niszczyciel Caio Duilio wpłynął w czwartek ok. godz. 8. do gdyńskiego portu Marynarki Wojennej. Okręt uzupełni zapasy i w poniedziałek planuje wyjść w morze.

Caio Duilio osiąga prędkość 29 węzłów (ok. 54 km/h), jednak przy wykorzystaniu wyłącznie silników wysokoprężnych, może poruszać się z prędkością 18 węzłów (ok. 33 km/h). Przy tej prędkości zasięg jednostki wynosi 7000 Mm (niemal 13 tys. km). Posiada lądowisko i hangar dla śmigłowca. Załoga jednostki liczy 230 osób.

Okręt wszedł do służby we włoskiej marynarce wojennej 22 września 2011 roku. Jednostce nadano imię rzymskiego dowódcy z okresu wojny punickiej, który w 260 roku p.n.e. zwyciężył w bitwie morskiej pod Mylae.

Na temat Caio Duilio należy wspomnieć, że jest to konstrukcja bliźniacza do Andrea Doria. Obie jednostki stworzono z myślą o wykrywaniu oraz eliminowaniu celów powietrznych. Właśnie dlatego są one wyposażone w systemy radiolokacyjne, w tym radar Leonardo SPY-790 EMPAR pracujący w paśmie G (5-6 GHz) oraz drugi, pracujący w paśmie D (1-2 GHz) system Thales/BAE System S1850M.