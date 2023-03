Program Orka, czyli co się stało z polskimi okrętami podwodnymi

Próbę uzyskania odpowiedzi na to pytanie podjęła w lutym tego roku posłanka Hanna Gill-Piątek. "Pozyskanie okrętów podwodnych nowego typu dla Marynarki Wojennej RP w ramach programu Orka zostało ujęte w "Planie Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035 z uwzględnieniem 2020 roku". Dokument ten określa m.in. terminy, ilości oraz przewidywany koszt planowanego do pozyskania sprzętu wojskowego i jest objęty klauzulą niejawności." – odpowiedział na poselską interpelację resort obrony.

Ale to nie wiek i stan ostatniego polskiego okrętu podwodnego stanowi dzisiaj największy problem. Jest nim fakt, że Polska zmarnowała 20 lat i – po wycofaniu Kobbenów – wróciła do punktu, w jakim znajdowała się na początku XXI wieku. Tylko "Orzeł", już wówczas nie najnowszy, po kolejnych dwóch dekadach nadaje się raczej na okręt muzeum, niż jednostkę bojową.

Stałym miejscem pobytu "Orła" jest stocznia remontowa (aktualny, trwający od października 2022 r. remont ma zakończyć się w marcu). W praktyce oznacza to, że obecnie Polska nie ma żadnego zdolnego do działania okrętu podwodnego.

– Bałtyk to wbrew pozorom dogodny akwen dla okrętów podwodnych. Wynika to z jego skomplikowanej i unikalnej hydrologii. Występujący tu układ warstw wody o różnych temperaturach i zasoleniu jest sprzyjający okrętom podwodnym. Bałtyk jest też "zaśmiecony" - jego dno dosłownie zasłane jest różnymi wrakami, co utrudnia lokalizację okrętów podwodnych. W wyniku tego mają one jak i gdzie się ukryć – tłumaczył ekspert w rozmowie z Wirtualną Polską.