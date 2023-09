Operacja Source. Podwodne liliputy kontra największy pancernik Hitlera

Obawa przed Tirpitzem wymuszała także, by eskortę północnych konwojów stanowiły duże okręty, wyposażone w artylerię zdolną do nawiązania walki z niemieckim kolosem.

Czego tak bardzo obawiali się Brytyjczycy? Tirpitz miał wyporność prawie 50 tys. ton i 254 metry długości. Jego głównym uzbrojeniem było osiem dział kalibru 380 mm, umieszczonych po dwa w czterech wieżach, po dwie na dziobie i rufie (częściej spotykanym rozwiązaniem były wówczas trzy wieże, za to z trzema działami w każdej, co dawało łącznie dziewięć dział artylerii głównej).

Do ataku na Kåfiord wyznaczono sześć okrętów typu X. W drodze do Norwegii były one holowane przez klasyczne, duże okręty podwodne i obsadzone przez tymczasowe załogi, aby ograniczyć zmęczenie dywersantów przeznaczonych do wykonania ataku. Podczas rejsu w niewyjaśnionych okolicznościach zerwał się z holu i zatonął wraz z załogą jeden z miniaturowych okrętów – X9, a X8 zatopiono w kontrolowany sposób z powodu wykrytych usterek.