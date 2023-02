Zauważyli bombę z czasów II wojny światowej. Okręty NATO musiały interweniować

SNMCMG1 jest częścią Połączonych Wielonarodowych Sił Zadaniowych o Bardzo Wysokim Stopniu Gotowości (ang. Very High Readiness Joint Task Force – VJTF), które wchodzą w skład Sił Odpowiedzi NATO (NRF). Obecnie jednostkę tworzą: estoński statek morski Admirał Cowan, norweski partolowiec HNoMS Nordkapp, niemiecki niszcyciel min FGS Rottweil oraz holenderski okręt HNLMS Schiedam. Głównym zadaniem tego zespołu okrętowego, który stale operuje na morskich akwenach Europy, jest zapewnienie zdolności do natychmiastowego reagowania operacyjnego.

Holandia to niejedyne państwo, które mierzy się z problemem pozostałości po wojnach. W podobnej sytuacji znajduje się Polska. Jak donosi Portal Morski, zespół ds. zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich RP materiałów niebezpiecznych, który działał od lipca 2021 r. do stycznia 2022 r., zlokalizował na dnie Morza Bałtyckiego "639 obiektów punktowych (wraki statków, broń konwencjonalna, bojowe środki trujące); 45 obszarów występowania broni konwencjonalnej i bojowych środków trujących; wrak statku Franken, wrak statku Stuttgart oraz dwa obszary, na których były zatapiane materiały bojowe (Głębia Gdańska i Rynna Słupska)".

Jest to bardzo niepokojące, zwłaszcza że w samym "rejonie Głębi Gdańskiej może spoczywać na dnie co najmniej kilkadziesiąt ton amunicji i bojowych środków trujących (BŚT), w tym jeden z najgroźniejszych iperyt siarkowy", który można również spotkać pod nazwą gazu siarkowego. Bardzo wysokie stężenie iperytu siarkowego (większe niż 30 mg/m³), może doprowadzić do śmierci w zaledwie kilka minut. Jak wskazuje NIK, "od wojny już kilkakrotnie doszło do poparzenia nim rybaków i plażowiczów".