Ukraińcy testują polską armatę. Nikt nie wiedział o przekazaniu sprzętu

ZU-23-2CP polska modernizacja radzieckiej armaty przeciwlotniczej ZU-23-2, która została wyprodukowana przez Zakłady Mechaniczne Tarnów. Co ciekawe, wersja 2CP to wariant eksportowy przewidziany głównie dla użytkowników z krajów klimatu tropikalnego suchego (czyli m.in. odbiorców z Afryki). Nie jest to nowoczesne uzbrojenie, ale sprzęt ma być chwalony za niezawodność i łatwość obsługi.

Zestaw ZU-23-2CP został zaprojektowany do obrony przeciwlotniczej wojsk powietrzno-desantowych - sprzęt nadaje się do walki z celami powietrznymi na odległość do 2500 m i wysokości 1500 m. Armata może być również wykorzystywana do zwalczania lekko opancerzonych celów naziemnych i punktów ogniowych na odległości do 2000 m.