Arado Ar 234 Blitz. Wunderwaffe Hitlera – odrzutowy bombowiec, który wyprzedził swoją epokę

Spod ręki inżynierów Arado wyszła także konstrukcja nieco skromniejsza, ale – jak na swój czas – niezwykle nowatorska i – przede wszystkim – doprowadzona do etapu produkcji seryjnej. Był to odrzutowy samolot rozpoznawczy i bombowiec Arado Ar 234.

Przy zasięgu, planowanym na 2200 km, było to poważnym wyzwaniem. Jego skalę pokazuje fakt, że przy masie startowej samolotu, przekraczającej 9 to, ponad 4 stanowiło paliwo. Na potrzeby dłuższych misji Niemcy opracowali także (obok zwykłych zbiorników dodatkowych, montowanych przy gondolach silników) nietypowy, latający zbiornik. Skrzydlaty pojemnik wykorzystywał kadłub pocisku V1 .

Samolot rozpędzał się do 760 km/h i osiągał pułap, przekraczający 11 km. Konstruktorom niemal udało się uzyskać zakładany pierwotnie zasięg – do planowanych 2200 km brakowało około 60. Opracowano także wariant 4-silnikowy, jednak – choć przeprowadzono próby w locie – nie wszedł on do produkcji seryjnej.