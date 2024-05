Niedawna wypowiedź szefa MON-u dowodzi, że wojsko zabiega o jak najszybsze pozyskanie latających tankowców. Po wcześniejszych, ogólnych deklaracjach z 2023 roku, minister Kosiniak-Kamysz potwierdził, że są prowadzone rozmowy na temat leasingu takich maszyn. Pozwoli to na pozyskanie ich szybciej niż w przypadku zakupu.

Latające tankowce, podobnie jak samoloty wczesnego ostrzegania, należą do tzw. multiplikatorów siły. Oznacza to, że – choć same nie biorą bezpośredniego udziału w walce czy misjach bojowych – pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie innych maszyn.