Niewidzialni aniołowie stróże. NATO na straży polskiego nieba

Polska przestrzeń powietrzna to zarazem przestrzeń powietrzna świętującego swoje 75-lecia NATO. Od jej skutecznej kontroli zależy nie tylko przyszłość naszego kraju, ale także wiarygodność Sojuszu. W jaki sposób NATO nadzoruje to, co dzieje się na naszym niebie? Ma do tego kilka narzędzi.