Dron szpiegowski nad Polską. Spędził tu 19 godzin

Źródło zdjęć: © Wikimedia Commons | Staff Sgt. Nathan Lipscomb, U.S. Air Force

Nad Polską wielokrotnie pojawiały się najcenniejsze samoloty z arsenału NATO. Dość wspomnieć, że w samym październiku 2024 r. przynajmniej dwukrotnie w polskiej przestrzeni powietrznej znalazł się Boeing RC-135, czyli maszyna zwiadowcza wyposażona w specjalny system lokalizowania nadajników służących wykrywaniu źródeł emisji elektromagnetycznych.

Amerykański dron nad Polską

Jak wynika z danych gromadzonych przez portal Flightradar24, nad Polską w niedzielę 13 października pojawił się też inny sprzęt amerykańskich sił zbrojnych, którego zadaniem jest prowadzenie zwiadu z powietrza. Mowa o bezzałogowcu RQ-4B Global Hawk, który wykonywał lot ze znakiem wywoławczym (callsign) FORTE10.

Amerykański dron rozpoczął lot na Sycylii – wystartował z bazy wojskowej Sigonella. Następnie obrał kurs na Słowację, gdzie przekroczył granicę z Polską i rozpoczął zwiad nad wschodnią flanką NATO. RQ-4B realizował lot na wysokości ok. 17 km i przebywał w powietrzu przez 19 godzin. Na Sycylię wrócił dopiero po 29 godzinach.

RQ-4B Global Hawk – jeden z najważniejszych dronów szpiegowskich

RQ-4B Global Hawk jest bezzałogowym statkiem powietrznym opracowanym przez Northrop Grumman. Znany jako jeden z najważniejszych dronów szpiegowskich na świecie, RQ-4B Global Hawk jest używany przede wszystkim do prowadzenia rozpoznania powietrznego. Jego zaawansowane możliwości technologiczne pozwalają na zbieranie i przesyłanie danych w czasie rzeczywistym, co czyni go nieocenionym narzędziem w operacjach wojskowych oraz misjach pokojowych i ratunkowych.

Bezzałogowiec ma imponujące wymiary. Jego długość wynosi około 13 m, a wysokość to 4,6 m. Natomiast rozpiętość skrzydeł osiąga ponad 35 m, co pozwala mu na długi czas lotu i duży pułap operacyjny. Maksymalna prędkość drona wynosi około 600 km/h, co wraz z możliwością operowania na pułapie nawet 20 km znacząco zwiększa jego skuteczność i bezpieczeństwo.

RQ-4B Global Hawk jest przystosowany do pracy przez 24 godziny bez przerwy i niezależnie od warunków pogodowych. Dzięki zaawansowanym systemom radarowym i sensorom, może na bieżąco monitorować dużą przestrzeń i dostarczać dane bezpośrednio do centrali dowodzenia, gdzie są one analizowane i wykorzystywane w planowaniu operacji wojskowych.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski