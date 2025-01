Nowe niszczyciele DDG(X). Od tych okrętów zależy przyszłość US Navy

Niszczyciele typu Arleigh Burke to prawdziwe woły robocze US Navy. Opracowane w latach 80. i wprowadzane do służby od 1991 roku okręty to pierwsze jednostki już na etapie projektu dostosowane do zainstalowania systemu zarządzania walką AEGIS - przyjęte do służby kilka lat wcześniej krążowniki typu Ticonderoga zostały do tego celu zaadaptowane.